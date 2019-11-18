Синоптики рассказали, когда в столичный регион придет зима

Синоптики рассказали жителям столичного региона, когда в регион придёт метеорологическая зима. Как отмечают «Метеовести», в середине наступившей недели в Москве и области ожидаются заморозки, а вот снега пока не предвидится. Специалисты подчёркивают, что в понедельник и вторник температура воздуха будет на 4 - 6 градусов превышать климатическую норму ноября. Однако в среду столбики термометров устремятся вниз, и уже вечером будут фиксировать слабо отрицательные отметки. Температура начнёт возвращаться в климатическую норму.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», до конца этой недели в столичном регионе будет малооблачно и сухо. Кроме того, ожидается переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. Ночью прогнозируется от 2 до 7 градусов мороза, а к выходным – от 5 – до 10 градусов ниже нуля.

Днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, что на 1 - 2 градуса ниже климатической нормы.