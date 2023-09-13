Синоптики рассказали, что теплая погода продлится в Москве до 14 сентября

Теплая погода в Московском регионе продержится до середины недели, далее москвичей ожидает похолодание. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплая погода в столице сохранится до среды: днем в городе будет 20-24 градуса тепла, ночью — 6-11 градусов, осадков не ожидается.

«В четверг тоже погода будет неплохая — +17...+22 днем, ветер слабенький — августовская погода», — поделился эксперт.

При этом уже в конце недели возможен кратковременный дождь, температура воздуха +15...+20 градусов, а затем в столице похолодает.

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в Москву все же не придет «вал холода».

«Действительно, в пятницу у нас пройдет холодный атмосферный фронт и температуры понизятся. Дневная уже будет+18...+20 градусов. Но резким похолоданием это назвать нельзя», — рассказала синоптик.

Такая же температура возможна и в субботу. В пятницу ожидается небольшой кратковременный дождь, в субботу, 16 сентября — без осадков. Позднякова добавила, что минусовых температур в Москве пока не ожидается, заморозков в столице не будет еще долго.

