Синоптики рассказали, что теплая погода продлится в Москве до 14 сентября
Теплая погода в Московском регионе продержится до середины недели, далее москвичей ожидает похолодание. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплая погода в столице сохранится до среды: днем в городе будет 20-24 градуса тепла, ночью — 6-11 градусов, осадков не ожидается.
«В четверг тоже погода будет неплохая — +17...+22 днем, ветер слабенький — августовская погода», — поделился эксперт.
При этом уже в конце недели возможен кратковременный дождь, температура воздуха +15...+20 градусов, а затем в столице похолодает.
По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в Москву все же не придет «вал холода».
«Действительно, в пятницу у нас пройдет холодный атмосферный фронт и температуры понизятся. Дневная уже будет+18...+20 градусов. Но резким похолоданием это назвать нельзя», — рассказала синоптик.
Такая же температура возможна и в субботу. В пятницу ожидается небольшой кратковременный дождь, в субботу, 16 сентября — без осадков. Позднякова добавила, что минусовых температур в Москве пока не ожидается, заморозков в столице не будет еще долго.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай потребовал объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»
- Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной
- Правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%
- Путин встретился на Восточном с ростовской школьницей, создающей спутники
- Сенатора от Омской области Мизулину заменит в Совфеде замглавы «Сириуса»
- «Бурановские бабушки» представили новую версию песни «Исчезли солнечные дни»
- Захарова назвала информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом
- Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами
- Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
- В Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru