Синоптики прогнозируют в Москве сильный ветер и дождь
3 мая 202101:27
В ночь на 3 мая, а также утром в Москве ожидается сильный дождь, гроза, а ветер усилится до 17 м/с, сообщает департамент транспорта города в Telegram.
Местным жителям, в том числе автомобилистам, рекомендуется оставаться дома.
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде действует с 2 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник выпадет около половины месячной нормы осадков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru