Синоптики прогнозируют в Москве сильный ветер и дождь

В ночь на 3 мая, а также утром в Москве ожидается сильный дождь, гроза, а ветер усилится до 17 м/с, сообщает департамент транспорта города в Telegram.

Местным жителям, в том числе автомобилистам, рекомендуется оставаться дома.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде действует с 2 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник выпадет около половины месячной нормы осадков.

