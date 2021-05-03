Синоптики прогнозируют в Москве сильный ветер и дождь

В ночь на 3 мая, а также утром в Москве ожидается сильный дождь, гроза, а ветер усилится до 17 м/с, сообщает департамент транспорта города в Telegram.

Местным жителям, в том числе автомобилистам, рекомендуется оставаться дома.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде действует с 2 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник выпадет около половины месячной нормы осадков.

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ФОТО: pixabay.com
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