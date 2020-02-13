Синоптики прогнозируют москвичам тёплый март
Температура в регионах на европейской территории России в марте будет держаться в пределах климатической нормы. В Москве столбики термометров могут подниматься чуть выше нормы, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По прогнозам синоптиков, в марте температура в столичном регионе днём может подниматься до +6, по ночам возможны заморозки до минус 6.
Теплее обычного в марте будет в Кировской области и Пермском крае, в Башкирии, а также почти на всей территории Урала и Сибири, отметила Паршина. Температура около или на градус выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.
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