Синоптики прогнозируют москвичам тёплый март

13 февраля 202009:11

Температура в регионах на европейской территории России в марте будет держаться в пределах климатической нормы. В Москве столбики термометров могут подниматься чуть выше нормы, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В Россию пришла аномально теплая погода

По прогнозам синоптиков, в марте температура в столичном регионе днём может подниматься до +6, по ночам возможны заморозки до минус 6.

Теплее обычного в марте будет в Кировской области и Пермском крае, в Башкирии, а также почти на всей территории Урала и Сибири, отметила Паршина. Температура около или на градус выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииМоскваПогода