Синоптики прогнозируют москвичам тёплый март

По прогнозам синоптиков, в марте температура в столичном регионе днём может подниматься до +6, по ночам возможны заморозки до минус 6.

Теплее обычного в марте будет в Кировской области и Пермском крае, в Башкирии, а также почти на всей территории Урала и Сибири, отметила Паршина. Температура около или на градус выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.

