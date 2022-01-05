Синоптики предупредили о сильной метели в Москве

Снегопад и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в среду, 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде

Синоптики Росгидромета прогнозируют снег, в том числе мокрый, в период с 12:00 до 20:00.

«Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 м/с», — отмечается в сообщении.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров, парковаться вдали от деревьев. При этом пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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