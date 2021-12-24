Синоптики предупредили о низком давлении и снеге в Москве

Синоптик отметил, что в конце рабочей недели столбики термометров в столице опустятся до минус 9 градусов, в Подмосковье – до минус 11.

По его словам, 24 декабря в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями, порывы юго-западного ветра составят 5-10 метров в секунду.