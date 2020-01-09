Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

А вот на следующей неделе в столичном регионе будет идти мокрый снег, при этом температура воздуха будет 9 градусов превышать климатическую норму января.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 9 января, когда большинство россиян впервые выйдут на работу в 2020 году, в Москве и Подмосковье ожидаются снег, мокрый снег и дождь, отмечает RT.

