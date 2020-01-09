Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
«Крымская» зима в столичном регионе сменится европейской. Как пишет РИА Новости, об этом заяви ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, температура в темное время суток к воскресенью понизится до минус 7 градусов. Кроме того, специалист подчеркнул, что в первую рабочую неделю года погода в Москве будет меняться – в мегаполисе будет идти снег, который приведет к образованию сугробов, отмечает АГН Москва. Синоптики отмечают, что снежный покров в Москве в ближайшие несколько дней впервые за эту зиму значительно подрастет: до 7-12 см.
А вот на следующей неделе в столичном регионе будет идти мокрый снег, при этом температура воздуха будет 9 градусов превышать климатическую норму января.
В свою очередь, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 9 января, когда большинство россиян впервые выйдут на работу в 2020 году, в Москве и Подмосковье ожидаются снег, мокрый снег и дождь, отмечает RT.
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