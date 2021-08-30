Синоптики пообещали первый снег в начале сентября
В несколько российских регионов в начале сентября придет похолодание, говорится на сайте центра «Фобос».
Синоптик ожидают первый снег. Такая погода не исключается в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также похолодает на севере Пермского края и Свердловской области.
Снег не исключен и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.
Как сообщалось, осень придет в Москву 2 сентября. Во вторник в столице начнется «октябрьский холод», когда температура упадет на 5-7 градусов ниже нормы.
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