Синоптики пообещали первый снег в начале сентября

В несколько российских регионов в начале сентября придет похолодание, говорится на сайте центра «Фобос».

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Синоптик ожидают первый снег. Такая погода не исключается в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также похолодает на севере Пермского края и Свердловской области.

Снег не исключен и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Как сообщалось, осень придет в Москву 2 сентября. Во вторник в столице начнется «октябрьский холод», когда температура упадет на 5-7 градусов ниже нормы.

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Фото: НСН/Марина Леонова
ТЕГИ:СиноптикиПогодаСнег
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