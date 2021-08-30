Синоптики пообещали первый снег в начале сентября

Синоптик ожидают первый снег. Такая погода не исключается в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также похолодает на севере Пермского края и Свердловской области.

Снег не исключен и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Как сообщалось, осень придет в Москву 2 сентября. Во вторник в столице начнется «октябрьский холод», когда температура упадет на 5-7 градусов ниже нормы.

