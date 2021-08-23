Синоптики пообещали москвичам до 30 градусов тепла к концу недели
Температура воздуха в Москве к выходным может повыситься почти до 30 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В интервью «Российской газете» специалист подчеркнула, что первая половина наступившей недели будет прохладной. В понедельник и вторник жителей столичного региона ожидает +19...21 градусов тепла, в среду — +17 и дожди. При этом температура воздуха ночью составит +5...10 градусов, отмечает РИА ФАН.
Однако уже в четверг из-за приближающего антициклона в Москве потеплеет, и к субботе столбики термометров в столице поднимутся до 27 градусов. При этом в регионе сохранится вероятность небольших дождей.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал, что к выходным в Москве потеплеет до +25 градусов. По словам метеоролога, осень в Центральном федеральном округе пока не наступит: в ближайшие пять-шесть дней ожидается по-летнему теплая погода, температура будет близка к климатической норме, отмечает РЕН ТВ.
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