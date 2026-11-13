Синоптик Шувалов: Циклон на Дальнем Востоке вызовет катаклизмы
Катаклизмы на Дальнем Востоке ожидаются в середине следующей недели с приходом циклона. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Катаклизмы стоит ждать на Дальнем Востоке в середине следующей недели, когда на Приморский край, Сахалин и Курильский придет очень интенсивный циклон. Там будут катаклизмы. Будут и сильные осадки, и штормовой, почти ураганный ветер, и все эти художества погоды», – рассказал Шувалов.
Ранее синоптики спрогнозировали пятничный ливень в Москве. Как сообщила «Радиточка НСН» со ссылкой на метеорологов, на столицу обрушится внушительное количество осадков.
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