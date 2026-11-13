«Катаклизмы стоит ждать на Дальнем Востоке в середине следующей недели, когда на Приморский край, Сахалин и Курильский придет очень интенсивный циклон. Там будут катаклизмы. Будут и сильные осадки, и штормовой, почти ураганный ветер, и все эти художества погоды», – рассказал Шувалов.

Ранее синоптики спрогнозировали пятничный ливень в Москве. Как сообщила «Радиточка НСН» со ссылкой на метеорологов, на столицу обрушится внушительное количество осадков.

