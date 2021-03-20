Синоптик рассказал, когда нужно менять автомобильную резину

Менять шины на автомобиле не стоит раньше второй декады апреля, поскольку до этого периода ночные температуры в центре Европейской России могут опускаться ниже нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что это климатическое явление. Вильфанд уточнил, что несмотря на установление к концу марта среднесуточных температур выше нуля ночные температуры еще долго могут быть отрицательными.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что Москву в первой декаде апреля могут ожидать снегопады.

«Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — добавил эксперт.

