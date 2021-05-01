Синоптик рассказал, каким регионам повезет с погодой на майские праздники
Жителей северных регионов России в майские выходные ожидают «жаркие» погодные условия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».
«Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки», — заявил метеоролог.
Кроме того, Вильфанд спрогнозировал почти летнюю погоду в Краснодарском крае и на Черноморском побережье, в Крыму, на Ставрополье и нижней Волге. В этих регионах ожидается до 24 градусов тепла.
Хорошая погода ждет и жителей юга западной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае температура воздуха днем будет на 6-8 градусов выше нормы и составит от +16 до +18 градусов в абсолютном значении.
Тепла следует ожидать и в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области.
При этом, по словам Вильфанда, в центре европейской части России погода будет неустойчивой. По прогнозу синоптика, в субботу закончится дождь, а в воскресенье потеплеет до +15. Однако уже в понедельник жителей этой части страны ожидают осадки, гроза и усиление ветра, а во вторник, 4 мая, станет холоднее на шесть градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Синоптик рассказал, каким регионам повезет с погодой на майские праздники
- Канада приостановила использование вакцины Johnson & Johnson
- Госсекретарь США призовет Германию остановить строительство «Северного потока-2»
- «Цирк»: Пушков прокомментировал реакцию офиса Зеленского на марш националистов в Киеве
- Доктор Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса
- В Чехии спрогнозировали ухудшение экономики из-за возможных санкций РФ
- NASA приостановило контракт с компанией Илона Маска по лунному модулю
- В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета
- Евросоюз и Великобритания завершили Brexit
- ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru