Синоптик рассказал, каким регионам повезет с погодой на майские праздники

Жителей северных регионов России в майские выходные ожидают «жаркие» погодные условия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

«Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки», — заявил метеоролог.

Кроме того, Вильфанд спрогнозировал почти летнюю погоду в Краснодарском крае и на Черноморском побережье, в Крыму, на Ставрополье и нижней Волге. В этих регионах ожидается до 24 градусов тепла.

Хорошая погода ждет и жителей юга западной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае температура воздуха днем будет на 6-8 градусов выше нормы и составит от +16 до +18 градусов в абсолютном значении.

Тепла следует ожидать и в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области.

При этом, по словам Вильфанда, в центре европейской части России погода будет неустойчивой. По прогнозу синоптика, в субботу закончится дождь, а в воскресенье потеплеет до +15. Однако уже в понедельник жителей этой части страны ожидают осадки, гроза и усиление ветра, а во вторник, 4 мая, станет холоднее на шесть градусов.

