Праздники под зонтиком: Вильфанд пообещал москвичам дожди на длинных выходных

В четырехдневные выходные москвичей ждет прохладная погода до +18 градусов и дожди, а температура в водоемах опустится до +17 градусов, так что купаться будет уже некомфортно. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра, в праздничный день, погода будет вполне симпатичная, с переменной облачностью. Возможны кратковременные осадки по области, но они совершенно не будут мешать. Дневные температуры от +18 до +23 градусов по региону, в столице +21…+22 градуса. Ночью будет около +10…+12. А вот с 13-го июня к Москве будет приближаться более облачная погода. Сначала начнутся кратковременные дожди, а во второй половине дня они станут уже более заметными. С 14-го числа будут еще более продолжительные дожди. Кроме того, дневные температуры понизятся до +17 градусов. Возвращение к супер теплой погоде не прогнозируется в ближайшее время», - рассказал он.