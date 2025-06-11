Праздники под зонтиком: Вильфанд пообещал москвичам дожди на длинных выходных
На День России в Москве будет комфортная погода до +23 градусов, а вот с 13-го числа начнется похолодание и осадки, заявил НСН Роман Вильфанд.
В четырехдневные выходные москвичей ждет прохладная погода до +18 градусов и дожди, а температура в водоемах опустится до +17 градусов, так что купаться будет уже некомфортно. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Завтра, в праздничный день, погода будет вполне симпатичная, с переменной облачностью. Возможны кратковременные осадки по области, но они совершенно не будут мешать. Дневные температуры от +18 до +23 градусов по региону, в столице +21…+22 градуса. Ночью будет около +10…+12. А вот с 13-го июня к Москве будет приближаться более облачная погода. Сначала начнутся кратковременные дожди, а во второй половине дня они станут уже более заметными. С 14-го числа будут еще более продолжительные дожди. Кроме того, дневные температуры понизятся до +17 градусов. Возвращение к супер теплой погоде не прогнозируется в ближайшее время», - рассказал он.
При этом синоптик порекомендовал не пускать детей окунаться в водоемы в ближайшие дни, так как температура воды заметно остынет после нагрева на прошлых выходных.
«В выходные температура воздуха была +27…+29 градусов, из-за чего температура воды в Москве прогрелась до +20 градусов. Сейчас ночная температура будет в диапазоне +10…+13 градусов. Вот это накопленное тепло будет передаваться от поверхности воды в нижние слои атмосферы, поэтому, конечно же, к выходным температура заметно понизится и будет уже в диапазоне +17…+18 градусов. Каждый человек сам решает для себя, подходит ли такая температура для купания, однако детям точно не рекомендуется заходить в воду», - подытожил он.
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