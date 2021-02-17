Синоптик предрек Подмосковью погодный раскол
Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет морозной и солнечной, однако уже в воскресенье в разных частях Подмосковья температура будет разной, от плюсовой до десятиградусных морозов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«До конца февраля погода нас удивит ещё не раз. В ближайшие два дня это будет хорошая погода с солнцем и морозом за - 20 под утро и около 10-12 градусов мороза в дневные часы. А затем ситуация опять поменяется. В субботу мы ожидаем затекания облачности и повышения температуры за счёт приближения тёплого фронта. А в воскресенье Подмосковье может быть разделено на две неравные части. На юго-западе: в Можайске, Наро-Фоминске может быть плюсовая температура, а на востоке – там, где Шатура, Черусти, Коломна – может быть -10…-12 градусов», — поделился синоптик в беседе с «Радио 1».
В целом в европейской части России также ожидается контрастная погода. По словам синоптика, на северо-восток входит холодный ультраполярный антициклон, который принесет морозы ниже -40 в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск.
«И это, к сожалению, очень близко от центральных районов. А с другой стороны, на юго-западе – в Брянске, Белгороде – температуры будут близки к нулю», – добавил синоптик.
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