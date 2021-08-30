Синоптик назвал дату похолодания в Москве и области

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание в Москве и Московской области ожидается со 2 сентября.

По словам синоптика, температура с этой даты будет постепенно снижаться. В частности, дневная температура в среднем будет составлять около +8.. +10 градусов.

Синенков отметил, что погода в начале сентября предстоит «по-настоящему осенняя». Тем не менее, ближе к середине месяца температура незначительно повысится, добавил он в эфире «Радио 1».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПогодаМосква
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