Синоптик назвал дату похолодания в Москве и области
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание в Москве и Московской области ожидается со 2 сентября.
По словам синоптика, температура с этой даты будет постепенно снижаться. В частности, дневная температура в среднем будет составлять около +8.. +10 градусов.
Синенков отметил, что погода в начале сентября предстоит «по-настоящему осенняя». Тем не менее, ближе к середине месяца температура незначительно повысится, добавил он в эфире «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане
- Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
- ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей
- Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин
- ЕС ограничил въезд из США из-за ухудшения ситуации с COVID
- «Не спрашивать про НАТО». Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом
- Легендарный ведущий «Международной панорамы» умер в Москве
- Суд Швейцарии не выдал РФ арестованного разработчика системы мониторинга СМИ для Кремля
- Число убийств в России сократилось в два раза
- В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru