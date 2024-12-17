Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря класса G1

Магнитная буря класса G1 накрыла Землю утром 17 декабря. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Началась слабая магнитная буря класса G1», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Возмущение геомагнитного поля зафиксировали в 08:21 мск.

Как отметил Леус, магнитная буря вызвана потоком плотного и быстрого солнечного ветра. Согласно данным прогностических центров, явление будет непродолжительным.

Ранее на Солнце произошли две сильнейшие вспышки высшего класса Х и М, их зарегистрировали 8 декабря, напоминает РЕН ТВ. Вспышки сопровождались выбросом рентгеновского излучения, спровоцировавшего радиопомехи на высоких частотах в некоторых регионах планеты.

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Фото: roscosmos.ru
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