Москвичам пообещали 20-градусные морозы
В конце второй недели января москвичей ждут первые 20-градусные морозы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.
По его словам, на фоне малооблачного скандинавского антициклона столбики термометра по ночам будут опускаться до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже нормы.
Постепенно холодать в Центральной России начнет уже в начале будущей недели, добавил синоптик. Так, к 7 января воздух остынет до минус 7 градусов.
Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы оттепель к Рождеству. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
