Москвичам пообещали 20-градусные морозы

Постепенно холодать в Центральной России начнет уже в начале будущей недели, добавил синоптик. Так, к 7 января воздух остынет до минус 7 градусов.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы оттепель к Рождеству. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

