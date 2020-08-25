Синод РПЦ ввёл наказания за разглашение церковных тайн

Священный синод Русской православной церкви принял решение определить каноническую ответственность для белого духовенства и монашествующих за разглашение приватных сведений об РПЦ без благословления патриарха, либо епархиального архиерея. Информация об этом появилась в журналах заседания Синода на сайте Московской патриархии.

Главным наказанием за проступок станет: для священника - запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном нарушении - до 3 лет); для инока: отлучение от причастия на срок до 1 года (при повторении деяния - до 3 лет).

Как поясняется в публикации, поводом для принятия такого решения стали случаи разглашения внутрицерковных секретов «третьим лицам, включая представителей средств массовой информации». О каких именно «секретах» идёт речь не уточняется.

Заседание Священного синода состоялось сегодня под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в очном формате – впервые с начала пандемии коронавируса. Синод, в частности, заменил глав ряда митрополий, произвел другие важные перестановки. В частности, митрополит Минский и Заславский Павел смещён с кафедры патриаршего экзарха всея Беларуси. Теперь он будет управлять Кубанской митрополией.

