Синод РПЦ ввёл наказания за разглашение церковных тайн
Священный синод Русской православной церкви принял решение определить каноническую ответственность для белого духовенства и монашествующих за разглашение приватных сведений об РПЦ без благословления патриарха, либо епархиального архиерея. Информация об этом появилась в журналах заседания Синода на сайте Московской патриархии.
Главным наказанием за проступок станет: для священника - запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном нарушении - до 3 лет); для инока: отлучение от причастия на срок до 1 года (при повторении деяния - до 3 лет).
Как поясняется в публикации, поводом для принятия такого решения стали случаи разглашения внутрицерковных секретов «третьим лицам, включая представителей средств массовой информации». О каких именно «секретах» идёт речь не уточняется.
Заседание Священного синода состоялось сегодня под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в очном формате – впервые с начала пандемии коронавируса. Синод, в частности, заменил глав ряда митрополий, произвел другие важные перестановки. В частности, митрополит Минский и Заславский Павел смещён с кафедры патриаршего экзарха всея Беларуси. Теперь он будет управлять Кубанской митрополией.
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