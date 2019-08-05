Синица в клетке. Арестован блогер, призывавший убивать детей силовиков

Пресненский районный суд российской столицы принял решение об аресте одного из участников несогласованной акции 3 августа, который через соцсети призывал к насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Москва 24, блогер Владислав Синица отправлен в следственный изолятор до 3 октября.

В Следственном комитет ранее выяснили, что Синица пытался скрыться в сети под псевдонимом Макс Стеклов. В ходе обыска у арестованного изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны. В субботу, 3 августа, несогласованная акция в центре Москвы собрала до полутора тысяч тысячи участников, около шестисот из них были задержаны за разные правонарушения.

Как отмечает RT, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве надеются на вынесение справедливого приговора блогеру Синице. Этот судебный вердикт, по словам Грибакина, станет хорошим примером для всех таких же провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в сети останутся безнаказанными.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян (69%) поддержали жёсткие действия силовиков в условиях несанкционированного митинга. В прокуратуре уточнили, что подобные акции организуют представители политических сил, которым отказано в регистрации кандидатами в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

