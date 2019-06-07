Симоньян вышла из больницы со справкой об угрозе выкидыша

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о своей выписке из больницы, в которую ее поместили сегодня после конфликта с кандидатом в Мосгордуму, юристом Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москва».

Симоньян рассказала, что ей поставили несколько капельниц. В своём Twitter она также поблагодарила всех врачей, наблюдавших за ней и прикрепила к сообщению фотографию медицинской справки, сообщает RT.

В справке, выданной врачами, говорится, что есть «угроза позднего выкидыша» в связи с психоэмоциональным стрессом, пишут «Известия».

Инцидент произошел сегодня утром. Соболь попыталась задать Симоньян несколько вопросов у входа в редакцию радиостанции «Эхо Москвы», куда гравред RT шла для участия в эфире, пишет «Свободная пресса». Симоньян заявила, что не будет давать никаких комментариев по причине личной неприязни к Соболь.

