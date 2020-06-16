Симферополь отказался от парада 24 июня
Власти Симферополя решили не проводить парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны — мероприятие должно было состояться 24 июня.
Глава города Елена Проценко подтвердила ТАСС, что оно отменено, при этом она не стала указывать причины.
Ранее стало известно, что парады 24 июня из-за эпидемиологической обстановки отменены в более чем 10 регионах, отмечает RT.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что парады 24 июня состоятся в 28 российских городах, среди них девять имеют звания городов-героев, передает Ura.ru.
Парад Победы должны был пройти в российских городах 9 мая, однако массовые мероприятия были отменены из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru