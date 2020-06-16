Симферополь отказался от парада 24 июня

Глава города Елена Проценко подтвердила ТАСС, что оно отменено, при этом она не стала указывать причины.



Ранее стало известно, что парады 24 июня из-за эпидемиологической обстановки отменены в более чем 10 регионах, отмечает RT.



В свою очередь в Минобороны России заявили, что парады 24 июня состоятся в 28 российских городах, среди них девять имеют звания городов-героев, передает Ura.ru.



Парад Победы должны был пройти в российских городах 9 мая, однако массовые мероприятия были отменены из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

