Силуанов заявил о возможности освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября 201916:28

Глава российского Минфина Антон Силуанов считает, что для освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) потребуется взвесить все плюсы и минусы, сообщает «РИА Новости».

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать всё», — заявил Силуанов при общении с журналистам на съезде партии «Единая Россия» 23 ноября, в субботу.

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин 12 сентября выступил с соответствующей инициативой. По его мнению, реализовать предложение можно благодаря профициту бюджета.

Ранее глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН предложил поднять планку для освобождения россиян от НДФЛ.

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ФОТО: РИА Новости
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