Силуанов назвал причины снижения доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с тем, что люди начали выплачивать кредиты, которые были взяты ранее. Также это связано и с сокращением теневого сектора. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, пишет RT.

Как объяснил министр, поскольку объём кредитов как потребительских, так и ипотечных растёт, то увеличивается и расход по уплате процентов, а также погашению основной части кредита, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что в реальном выражении зарплаты и социальные выплаты растут. По его словам, уровень заработной платы увеличился на 1,6% в апреле этого года, сообщает «ФедералПресс».



