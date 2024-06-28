Силовики задержали собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар

Собственница сгоревшего 24 июня административного здания во Фрязино, в котором погибли шесть человек, задержана, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

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По данным следствия, здание с 2014 года является собственностью жительницы Калуги, которая вступила в наследство после смерти мужа. С 2021 года оно находилось в ведении ООО «Исприн», среди руководства которого были близкие знакомые собственницы. Это позволило ей продолжать получать прибыль от сдачи помещений в аренду, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

Следствие уточнило, что собственница и замгендиректора ООО «Исприн» получали от арендаторов деньги за коммунальные услуги и электричество. При этом в здании не осуществлялся контроль за состоянием проводки и не соблюдались требования пожарной безопасности. Подозреваемая сама написала явку с повинной и дала признательные показания.

Ранее стало известно, что владелица здания во Фрязино задолжала Федеральной налоговой службе почти 16 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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