Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Cотрудники ФСБ задержали в 18 регионах России несколько десятков подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — отмечается в сообщении.

Силовики в сентябре провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии.

Кроме того, ФСБ прекратила деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия, отмечает RT.

