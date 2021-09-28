Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
Cотрудники ФСБ задержали в 18 регионах России несколько десятков подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — отмечается в сообщении.
Силовики в сентябре провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии.
Кроме того, ФСБ прекратила деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия, отмечает RT.
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