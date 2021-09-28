Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Cотрудники ФСБ задержали в 18 регионах России несколько десятков подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — отмечается в сообщении.

Силовики в сентябре провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии.

Кроме того, ФСБ прекратила деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗадержаниеОружиеРоссияФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры