Силовики пришли с обыском к основателю The Insider
28 июля 202108:50
Полицейские пришли с обысками к основателю The Insider (признан в России иноагентом) Роману Доброхотову около 8 утра, сообщил журналист в Twitter.
Он также написал свой адрес и попросил помощи адвокатов.
Видимо к у меня обыск. Стучится полиция— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru