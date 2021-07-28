Силовики пришли с обыском к основателю The Insider

Полицейские пришли с обысками к основателю The Insider (признан в России иноагентом) Роману Доброхотову около 8 утра, сообщил журналист в Twitter.

Он также написал свой адрес и попросил помощи адвокатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияОбыскиФСБ
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