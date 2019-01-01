Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление заместителя главного окружного прокурора Евы-Марии Перссон. По ее словам, существует серьезные основания «подозревать вину основателя WikiLeaks».

Ассанж обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. Однако в апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

Как заявил RT адвокат Ассанжа Карлос Поведа, основатель WikiLeaks остаётся гражданином Эквадора, в связи с чем его невозможно экстрадировать. Кроме того, по отношению к нему нельзя применить наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также невозможно осуществить передачу его имущества.