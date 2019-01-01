Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа
Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление заместителя главного окружного прокурора Евы-Марии Перссон. По ее словам, существует серьезные основания «подозревать вину основателя WikiLeaks».
Ассанж обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. Однако в апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
Как заявил RT адвокат Ассанжа Карлос Поведа, основатель WikiLeaks остаётся гражданином Эквадора, в связи с чем его невозможно экстрадировать. Кроме того, по отношению к нему нельзя применить наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также невозможно осуществить передачу его имущества.
Как напоминает Ura.ru, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что жители нашей страны положительно относятся к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Его считают борцом за свободу слова и открытость СМИ. В частности, по мнению 45% респондентов, публикуя секретные материалы, он продвигает принципы свободы слова и свободы СМИ. А 40% опрошенных придерживаются мнения о том, что основатель WikiLeaks «действовал в интересах мировой общественности, подчёркивает RT.
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