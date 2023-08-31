Шувалов: В Краснодарском крае за август не выпало ни одной капли дождя
Руководитель прогностического центра «Метео» отметил, что был повторен рекорд 2014 года.
В Краснодарском крае в августе не было ни одного дождя, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«В Рязанской области были населенные пункты, в которых за сутки выпадало до 10-12 ведер воды на квадратный метр – колоссальная величина. Это такие залповые ливни, которые позволили избежать сильных пожаров. Не удалось избежать засухи на юге. В Краснодарском крае за август не выпало ни одной капли дождя, был повторен рекорд 2014 года. Юг европейской территории России много рекордов температуры установили за это лето», - рассказал он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал о погоде на День знаний в Москве и регионах.
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