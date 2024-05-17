Шувалов: Курорты Черного моря не порадуют открытием купального сезона в мае
Александр Шувалов заявил НСН, что температура на курортах Черного моря в последние дни не превышает 18 градусов, каждый день идут дожди.
Температура на курортах Черного моря в последние дни не превышает 18 градусов, почти каждый день идут дожди, поэтому открытия купального сезона в мае в этом году точно не будет, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
«В этом году не стоит ожидать раннего открытия купального сезона на Черном море. В последние дни на курортах Черноморского побережья погода не радует, дожди практически ежедневные и всего 15-18 градусов тепла. Это не та температура, при которой можно открывать купальный сезон. В дальнейшем погода немного улучшится, но открытия купального сезона до конца месяца не будет с вероятностью 99,9%», - рассказал он.
Купальный сезон стартует в Сочи во второй декаде июня, а в Крыму – примерно с 22 июня и позже, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
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