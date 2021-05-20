Штрафов для не следящих за здоровьем не будет

Столичные власти опровергли сообщения о планах штрафовать граждан за безответственное отношение к своему здоровью. Так в мэрии прокомментировали заявление вице-мэра Анастасии Раковой, по словам которой, для россиян, систематически не следящих за здоровьем, должны быть предусмотрены определенные обязательства:

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность должен нести», – сказала госпожа Ракова на Московском онкологическом форуме.

Несмотря на то, что ни о каких штрафах в заявлении вице-мэра не было и речи, в СМИ и в соцсетях это восприняли именно так. Что имела в виду Анастасия Ракова, разъяснила в своем сообщении пресс-служба комплекса соцразвития в правительстве Москвы:

«Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров».

Идея софинансирования обсуждается в случае, когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его лечения, – пояснили в пресс-службе.

Но даже в этом логическом построении есть слабые стороны. Например, кого считать ответственным? Того, кто курит как паровоз, пьет как не в себя, заедает все это фаст-фудом и даже не помнит, где его районная поликлиника? Или того, кто делает все то же самое, но при этом исправно посещает врачей с жалобами на то-се-пятое-десятое? И кто будет судьями в этом вопросе, за кем должно оставаться последнее слово в признании гражданина безответственным к своему здоровью?

Еще один важный аспект: здоровый образ жизни, в том числе здоровое питание стоит немалых денег, а на это у большинства граждан страны их нет. По независящим от них самих причинам: инфляция, падение реальных располагаемых доходов, девальвация рубля – всё то, за что в ответе так называемое социальное государство. В результате, как отмечала в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, «Люди вынуждены отдавать предпочтение недорогим продуктам. Преимущественно это будут продукты рафинированные, с преобладанием сахара и жира в составе. Употребляя такие продукты на регулярной основе, любой человек получит патологические процессы: набор избыточной массы тела, ишемическую болезнь, сахарный диабет второго типа».

Ну и, наконец, идея о софинансировании противоречит Конституции РФ: Статья 41 Основного закона гласит:

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

