Штраф за отсутствие новостей в выходные объяснило издание из Самары

Она сообщила, что санкции в адрес издания связаны с заявленной периодичностью новостного портала. Илларионова уточнила, что ежедневное СМИ не вышло дважды в феврале дважды, а также не уведомили об изменении периодичности Роскомнадзор. Этот факт и был оценен, как нарушение.

В связи с этим суд постановил выплатить штраф. Директор добавила, что, по словам представителей Роскомнадзора, если издание уведомит о том, что будет выходить пять дней в неделю, но опубликует экстренную новость в выходные без предварительного уведомления, это также будет нарушением.

По ее словам, данная система контроля периодичности электронных изданий устаревает и требует доработки, однако добавила, что апелляцию издание все же стало подавать. Вместо этого, сотрудники СМИ приняли решение делать «по выходным новости про Роскомнадзор» и «про их действа».

Ранее секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что штрафы за фейковые новости давно пора ввести, однако она сообщила и об опасностях законопроекта о заведомо ложной информации.

