Штраф за отсутствие новостей в выходные объяснило издание из Самары
Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина». Такое решение было принято в связи с отсутствием новостей в выходные. Информацию подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова. Она уточнила, что суд оштрафовал издание на 10 тыс. руб.
Она сообщила, что санкции в адрес издания связаны с заявленной периодичностью новостного портала. Илларионова уточнила, что ежедневное СМИ не вышло дважды в феврале дважды, а также не уведомили об изменении периодичности Роскомнадзор. Этот факт и был оценен, как нарушение.
В связи с этим суд постановил выплатить штраф. Директор добавила, что, по словам представителей Роскомнадзора, если издание уведомит о том, что будет выходить пять дней в неделю, но опубликует экстренную новость в выходные без предварительного уведомления, это также будет нарушением.
По ее словам, данная система контроля периодичности электронных изданий устаревает и требует доработки, однако добавила, что апелляцию издание все же стало подавать. Вместо этого, сотрудники СМИ приняли решение делать «по выходным новости про Роскомнадзор» и «про их действа».
Ранее секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что штрафы за фейковые новости давно пора ввести, однако она сообщила и об опасностях законопроекта о заведомо ложной информации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене