Покупатели опасаются сделки с квартирой Пугачевой

Покупка недвижимости, связанной с иностранными агентами или их родственниками, может быть сопряжена с дополнительными рисками. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по рынку жилья Дмитрий Ракута, комментируя возможную продажу квартиры певицы Аллы Пугачевой.

По его словам, владельцы, покинувшие Россию и не планирующие возвращаться к деловым отношениям со страной, чаще стараются избавиться от имущества. При этом ключевым фактором остается юридический статус квартиры — оформлена ли она на одного собственника или считается совместно нажитым имуществом. Также, по мнению эксперта, сделка, скорее всего, потребует личного присутствия продавца.

СМИ: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн

Ракута отметил, что покупатели относятся к таким объектам с осторожностью, в том числе из-за громких историй на рынке недвижимости, включая ситуацию с Ларисой Долиной.

Он добавил, что цена подобных квартир обычно корректируется с учетом всех рисков и рыночных условий. Если покупатель найдется, он, вероятно, будет настаивать на заметной скидке, а известность Пугачевой в данном случае не повысит стоимость объекта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДомПродажаАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры