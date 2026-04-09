Покупатели опасаются сделки с квартирой Пугачевой
Покупка недвижимости, связанной с иностранными агентами или их родственниками, может быть сопряжена с дополнительными рисками. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по рынку жилья Дмитрий Ракута, комментируя возможную продажу квартиры певицы Аллы Пугачевой.
По его словам, владельцы, покинувшие Россию и не планирующие возвращаться к деловым отношениям со страной, чаще стараются избавиться от имущества. При этом ключевым фактором остается юридический статус квартиры — оформлена ли она на одного собственника или считается совместно нажитым имуществом. Также, по мнению эксперта, сделка, скорее всего, потребует личного присутствия продавца.
Ракута отметил, что покупатели относятся к таким объектам с осторожностью, в том числе из-за громких историй на рынке недвижимости, включая ситуацию с Ларисой Долиной.
Он добавил, что цена подобных квартир обычно корректируется с учетом всех рисков и рыночных условий. Если покупатель найдется, он, вероятно, будет настаивать на заметной скидке, а известность Пугачевой в данном случае не повысит стоимость объекта, передает «Радиоточка НСН».
