Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир в обновленном формате
Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала в новом формате, ведущим программы останется Дмитрий Борисов. Об этом пишет KP.ru.
По данным издания, съемки шоу прошли в Москве 29 октября. Для перезапуска программы было обновлено оформление студии, теперь в декорациях преобладают красные оттенки, к которым добавили желтого цвета.
В ток-шоу ведущий, эксперты и знаменитости будут обсуждать различные темы.
«В студии все также – зрители. Формат передачи немного изменится: команда поработала над этим», — отмечает KP.ru.
Как ожидается, обновленная программа «Пусть говорят» появится в эфире в ближайший месяц.
Ранее стало известно, что Первый канал покажет новый сезон спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период», ведущей проекта станет фигуристка Евгения Медведева, пишет RT.
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