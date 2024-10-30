Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир в обновленном формате

Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала в новом формате, ведущим программы останется Дмитрий Борисов. Об этом пишет KP.ru.

По данным издания, съемки шоу прошли в Москве 29 октября. Для перезапуска программы было обновлено оформление студии, теперь в декорациях преобладают красные оттенки, к которым добавили желтого цвета.

В ток-шоу ведущий, эксперты и знаменитости будут обсуждать различные темы.

«В студии все также – зрители. Формат передачи немного изменится: команда поработала над этим», — отмечает KP.ru.

Как ожидается, обновленная программа «Пусть говорят» появится в эфире в ближайший месяц.

Ранее стало известно, что Первый канал покажет новый сезон спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период», ведущей проекта станет фигуристка Евгения Медведева, пишет RT.

