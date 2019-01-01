Шоу «Подъем» Сергея Доренко закрыто

Радиостанция «Говорит Москва» снимает с эфира утреннее шоу «Подъём», ведущим которого был главный редактор Сергей Доренко, передает «Интерфакс».

С 14 мая в утреннем эфире будет «Программа Алексея Гудошникова»

В сетке вещания сохраняются программы известных ведущих радиостанции — Владимира Карпова, Евгении Волгиной, Сергея Рыбки.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы. Ему было 59 лет.

