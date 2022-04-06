Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

По его словам, политика ценили за компетентность, твёрдость характера и убеждений, и помнить его будут, как истинного патриота своей страны.

«Ушёл из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты», - добавил министр.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что лидер ЛДПР был человеком с чёткой позицией по любому вопросу, сообщает RT. По его словам, Жириновский неустанно боролся за авторитет России.

