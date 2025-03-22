Шойгу: Россия ждёт Вучича в Москве 9 мая
Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.
«Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы», - сказал Шойгу.
Как отметил Шойгу, в этот день, который является священным для России и Сербии, мы совместно отдадим дань памяти миллионам советских и югославских солдат, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, напоминает НСН. Также свое участие в торжествах подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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