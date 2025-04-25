Шойгу предупредил, что Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов
Украина может совершить террористические акты и диверсии с использованием биопатогенов, считает секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«В качестве исполнителей терактов - поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры - украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения», - указал Шойгу.
Он добавил, что Киев ищет сторонников «проукраинских националистических и неонацистских группировок». По словам секретаря СБ, наиболее напряженная обстановка из-за угроз террористического характера сложилась в граничащих с Украиной регионах. Российская сторона зафиксировала факты применения боевых отравляющих веществ, запрещенных международными конвенциями.
Ранее Сергей Шойгу рассказал, что Совет безопасности готовит предложения по корректировке стратегии национальной безопасности России, пишет RT.
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