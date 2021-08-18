Шойгу предрек гибель человечества из-за неправильного потребления

Человечеству грозит гибель из-за нерационального потребления товаров и ресурсов. Об этом заявил министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света».

«Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — отметил министр.

Шойгу высказал мнение, что накопление ресурсов вредит одному человеку и влияет на весь мир в целом, отмечает Ura.ru.

Глава Минобороны привел в качестве примера своего деда-охотника, который добывал столько мяса, сколько нужно, чтобы его излишки не пропали. Шойгу добавил, что это правила, созданные укладом жизни, отмечает телеканал «360».

