Шойгу предложил включить географию в число обязательных вступительных испытаний в вузы
Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу считает, что географию следует включить в число обязательных вступительных испытаний в вузы. Об этом он заявил во время проведения географического диктанта на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве в воскресенье, 14 ноября.
«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его», - призвал Шойгу.
Он отметил, что в МГУ две недели назад уже приняли решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов. Ранее это требовалось только при поступлении на один факультет.
Всего на связи с Минобороны выйдут более 1,5 тысячи площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.
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