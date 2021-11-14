Шойгу предложил включить географию в число обязательных вступительных испытаний в вузы

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его», - призвал Шойгу.

Он отметил, что в МГУ две недели назад уже приняли решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов. Ранее это требовалось только при поступлении на один факультет.

Всего на связи с Минобороны выйдут более 1,5 тысячи площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

