Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей. Об этом он сообщил в ходе заседания общественного совета при Минобороны, пишет РИА Новости.

По словам Шойгу, система, в которую войдут 155 госпиталей, будет создана до 2025 года. На данный момент из 155 объектов готовы 133.

Госпитали представляют собой современные медицинские учреждения. Они будут ориентированы на военных, их семьи, а также военных пенсионеров. При этом, как отметил Шойгу, некоторые из оставшихся 22 госпиталей построят в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медпомощь.



