Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей. Об этом он сообщил в ходе заседания общественного совета при Минобороны, пишет РИА Новости.
По словам Шойгу, система, в которую войдут 155 госпиталей, будет создана до 2025 года. На данный момент из 155 объектов готовы 133.
Госпитали представляют собой современные медицинские учреждения. Они будут ориентированы на военных, их семьи, а также военных пенсионеров. При этом, как отметил Шойгу, некоторые из оставшихся 22 госпиталей построят в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медпомощь.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Китай испытал ракету, способную достичь любой точки США
- Путин поручил возродить производство документальных фильмов в РФ
- «За что?»: Сокурова оскорбил вопрос о возможных извинениях перед Кадыровым
- Путин уволил главного полицейского в московском метро
- Путин сомневается, что россияне ощутили перемены к лучшему