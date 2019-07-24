Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве

Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.

Борданс обвинил главу силового ведомства в том, что тот унизил Латвию, сидя на первых рядах зрительного зала. Также он выразил возмущение тем, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в Латвию в отличие от соседней Литвы.

Власти Литвы внесли Лепса в черный список в начале мая 2019 года. В Вильнюсе певца обвинили в поддержке «агрессивной политики России», напоминают «Известия».

