Шнуров не собирается выдвигаться в Госдуму
Лидер группы «Ленинград», член Партии роста Сергей Шнуров не подтвердил сообщения о том, что он намеревается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу. Опровержение распространил телеканал RTVI, генеральным продюсером которого недавно был назначен музыкант.
До этого председатель Партии роста Борис Титов заявлял, что на выборы в нижнюю палату парламента Шнуров «точно идёт». Лидер «Ленинграда» прокомментировал эти слова в традиционной для себя шутливо-ёрнической манере.
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», - заметил артист.
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