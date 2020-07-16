Шнуров не собирается выдвигаться в Госдуму

Лидер группы «Ленинград», член Партии роста Сергей Шнуров не подтвердил сообщения о том, что он намеревается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу. Опровержение распространил телеканал RTVI, генеральным продюсером которого недавно был назначен музыкант.

До этого председатель Партии роста Борис Титов заявлял, что на выборы в нижнюю палату парламента Шнуров «точно идёт». Лидер «Ленинграда» прокомментировал эти слова в традиционной для себя шутливо-ёрнической манере.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», - заметил артист.

