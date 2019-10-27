Шнуров хотел списать у Шойгу географический диктант

Музыкант Сергей Шнуров признался, что делал попытки списать у министра обороны России Сергея Шойгу ответы на географический диктант, сообщает РИА «Новости».

Оказалась попытка успешной или нет, Шнуров не сообщил. Лидер группы «Ленинград» впервые участвует в написании географического диктанта.

Напомним, ежегодный Географический диктант состоялся 27 октября, в воскресенье. Площадкой для его проведения в 2019 году стал МГУ. Географический диктант писали порядка миллиона человек. В числе участников министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, артисты и участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году набрал максимальное количество баллов на географическом диктанте. Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал НСН, как чиновнику удалось достичь хороших знаний.

