Школы в Новосибирской области проверили на доступность для маломобильных учеников

Около 50 школ региона проверили в рамках федерального мониторинга доступности образовательных учреждений. Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова поделилась итогами проведенных проверок.

Особое внимание участники мониторинга уделили коррекционной школе-интернату № 152 Кировского района Новосибирска для детей с опорно-двигательными нарушениями. В здании 1962 года постройки несколько лет назад был встроен лифт для маломобильных учеников.

«Этот сложный инженерный проект удалось реализовать благодаря инициативе родителей, которые обратились к депутатам, при поддержке парламентариев, областного Минобразования и департамента образования мэрии Новосибирска», - рассказала она.

Татьяна Есипова отметила, что в настоящее время ведется мониторинг готовности специальных и коррекционных школ региона к 1 сентября. По ее словам, в условиях пандемии коронавируса школьники будут вынуждены оставаться в своих классах, а значит, двигательные и игровые зоны необходимо организовать прямо в кабинетах.

Парламентарий напомнила, что главная цель проекта - создание и развитие комфортной среды для маломобильных жителей региона. Она уточнила, что понятие «доступная среда» не должно ограничиваться только физической доступностью объектов инфраструктуры, оно обязано включать в себя доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой и спортивной жизни.

