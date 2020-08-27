Школы в Новосибирской области проверили на доступность для маломобильных учеников
Около 50 школ региона проверили в рамках федерального мониторинга доступности образовательных учреждений. Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова поделилась итогами проведенных проверок.
Особое внимание участники мониторинга уделили коррекционной школе-интернату № 152 Кировского района Новосибирска для детей с опорно-двигательными нарушениями. В здании 1962 года постройки несколько лет назад был встроен лифт для маломобильных учеников.
«Этот сложный инженерный проект удалось реализовать благодаря инициативе родителей, которые обратились к депутатам, при поддержке парламентариев, областного Минобразования и департамента образования мэрии Новосибирска», - рассказала она.
Татьяна Есипова отметила, что в настоящее время ведется мониторинг готовности специальных и коррекционных школ региона к 1 сентября. По ее словам, в условиях пандемии коронавируса школьники будут вынуждены оставаться в своих классах, а значит, двигательные и игровые зоны необходимо организовать прямо в кабинетах.
Парламентарий напомнила, что главная цель проекта - создание и развитие комфортной среды для маломобильных жителей региона. Она уточнила, что понятие «доступная среда» не должно ограничиваться только физической доступностью объектов инфраструктуры, оно обязано включать в себя доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой и спортивной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- Анонсировано большое интервью Владимира Путина
- Многие абитуриенты предпочли региональные вузы
- Дочери Федуна и Ротенберга вошли в список богатейших женщин России
- Наименьший прирост по COVID-19 зафиксирован в Москве и Чечне
- Минобороны РФ объяснило столкновение с американскими военными в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru