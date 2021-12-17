Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации

Руководители учебных заведений и детсадов Москвы будут принимать решения о проведении новогодних праздников в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Как отмечается, ситуация по заболеванию COVID-19 в каждом учреждении может быть разная, поэтому приглашать ли на утренник родителей или нет решается исходя из наличия случаев инфицирования.

В департаменте подтвердили, что для посещения елок в школах и детсадах родителям необходимо будет иметь при себе QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом, добавили в ведомстве.

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Фото: mos.ru
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