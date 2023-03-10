Школу в Ватутинках построили на 70%
Строители завершают отделку фасада школы на 1200 учащихся в деревне Ватутинки (Десёновское поселение, НАО). Сейчас здание построено уже на 70%, выполняется внутренняя отделка строения, ведется монтаж инженерных сетей. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Согласно проекту, школьное здание будет состоять из центрального пятиэтажного корпуса, длинного блока переменной этажности и короткого четырехэтажного строения. Строительные работы выполняет АНО «РСИ».
Входная группа центральной части строения будет разделена на зоны для учащихся начальной, средней и старшей школы. В вестибюле разместятся комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учителей и учеников, обеденный зал на 600 мест и пищеблок. Вестибюль будет поделен перегородкой на две части, чтобы не допустить пересечение потоков.
На первом этаже длинного корпуса будет находиться блок первых классов. В нем предусмотрены отдельные выходы на участок и в школьный двор, а в дальней части здания расположатся кабинеты для учеников 2-4 классов.
Четырехэтажный корпус займет IT-полигон. Трансформируемые перегородки позволят разделить его на зоны разработки и испытания устройств, программирования, моделирования и обработки материалов, пояснил Загрутдинов.
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