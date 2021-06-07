Школьные нужды чудесные

Министерство просвещения заступилось за учителя средней школы в городе Вуктыл Республики Коми, который подал заявку на участие в конкурсе на худший школьный туалет. Конкурс, напомним, объявила компания-производитель моющих средств, обещав отобрать несколько школ и отремонтировать самые проблемные туалеты. Вот учитель из Вуктыла и решил помочь родной школе и своим ученикам таким образом. За что и был отчитан: туалет в школе не самый плохой, а вопрос с его ремонтом будет решать руководство.

Однако «управленцев на местах» поставили на место федеральные власти. В Минпросвещения подчеркнули необходимость сосредоточиться на решении проблем образовательных учреждений и обеспечении их «всеми необходимыми удобствами». Оснащение школ инфраструктурой считается одной из приоритетных задач, указали в ведомстве.

Конкурс на худший школьный туалет прекрасен уже тем, что открывает глаза на проблему, которой в считающей себя цивилизованной стране на третьем десятке двадцать первого века не должно существовать в принципе. А равно и тем, что выносит ее в публичную плоскость. Впрочем, и это не всегда помогает, о чем свидетельствует хроника обсуждения проблемы школьных отхожих мест на высоком государственном уровне.

Лето 2018 года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко констатировала, что в стране насчитывалось более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов.

Декабрь 2018. Заседание Совета Федерации. Тема дискуссии – школьные туалеты. Около 600 школ в Дагестане, Бурятии и Забайкалье на тот момент так и не обзавелись теплыми туалетами. У Валентины Матвиенко такое положение дел вызвало возмущение.

«Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но, тем не менее, это не космодром построить», - заявила г-жа Матвиенко.

Поднимала она эту тему и перед тогдашним премьер-министром.

«Даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят и строят», - ответил тогда Дмитрий Медведев.

Ну, и что, все построили?

Полгода спустя НСН приводила данные Росстата, согласно которым, каждый пятый житель России вынужден обходиться без центральной канализации. По доступности для граждан безопасных туалетов Россия отстает даже от Бангладеш и Республики Конго. Но школы-то можно оснастить современными туалетами вместо сортиров хуже привокзальных? Никто же не требует ставить туда сантехнику Villeroy & Boch или закатывать плиткой с декором из золота.

С другой стороны, права спикер Совфеда: школьный туалет – это не космодром построить. Озолотиться не получится…

