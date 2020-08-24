Школьные линейки в Москве проведут для первоклассников
Школьные линейки в школах Москвы 1 сентября пройдут только для первоклассников. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, передаёт РИА Новости.
Это сделано в порядке исключения, чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой для первоклассников. Для учащихся со второго по 11 классы проведут только школьные часы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в школах в это учебном году не будет. Учащихся ограничат в перемещениях по школе, передаёт RT.
Уже известно, что учителей и родителей школьников обяжут находиться в маске на территории учебных заведений. Для учеников маски не обязательны.
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