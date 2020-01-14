Школьница 14-и лет забеременела на Урале

Уголовное дело возбуждено в Челябинской области по факту беременности 14-летней школьницы. Правоохранительные органы разыскивают юношу, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. Беременность девочки-подростка выявил плановый медицинский осмотра, сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Случилось это в Красноармейском районе. По предварительным данным, изнасилования не было – в половую связь молодые люди вступили по обоюдному согласию. Уголовное дело возбуждено по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18 лет».

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина намерена выступить с комментарием на этот счёт позднее.

