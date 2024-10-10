Школьники в Чите стали изучать творчество певца Шамана

В Кремле объяснили безвизовый режим с Грузией поддержкой «гуманитарных отношений» Россия удвоила выпуск сыра с момента введения эмбарго в 2014 году Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов автора Telegram-канала «Женская власть» Маршенкулову Больше 3-х млн человек во Флориде остаются без электричества после урагана «Милтон» Численность диких животных за 50 лет сократилась на 73% Критик считает, что музыку современных российских исполнителей не стоит изучать в школах