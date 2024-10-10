Школьники в Чите стали изучать творчество певца Шамана

Творчество певца Шамана (Ярослав Дронов) стали изучать в школах Читы. Об этом со ссылкой на представителя мэрии города сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что ученики 7-х и 8-х классов изучают творчество исполнителя в рамках блока «Патриотические песни».

«Творчество певца Шамана включено в качестве примера исполнителя патриотической песни», - заключил он, добавив, что блок «Патриотические песни» присутствует во всех школах Читы.

Ранее композитор и певец Виктор Салтыков заявил, что Шаман — талантливый артист, однако в образ Юрия Шевчука он верит больше, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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